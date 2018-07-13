Пятница, 13 июля 2018

Администрация Барака Обамы вовремя не отреагировала на российское вмешательство в выборы, заявил президент Дональд Трамп. Так он прокомментировал предъявление обвинений 12 сотрудникам ГРУ.

“История о 12 русских, которую вы слышали вчера, случилась при администрации Обамы, не Трампа. Почему они (администрация Обамы. – Ред.) ничего не сделали с этим, особенно если, как сообшалось, ФБР проинформировало президента Обаму в сентябре, перед выборами?”, – написал Трамп в твиттере.

Накануне Большое жюри округа Колумбия заочно предъявило обвинения в кибератаках на избирательный штаб Клинтон, американские избирательные комисии и компании, производящие программное обеспечение для проведения выборов, 12 военнослужащим Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) Минобороны России.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал Трампа отменить встречу с Путиным в Хельсинки. Проводить переговоры с российским президентом невозможно, пока Москва не докажет, что больше не будет вмешиваться в американские выборы, подчеркнул он. “Приветствовать Владимира Путина на фоне этих обвинений было бы оскорблением нашей демократии”, – сказал Шумер. В ответ пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заверила, что саммит 16 июля состоится.

В российском МИДе заявили, что Вашингтон пытается “реанимировать старую “утку” о мнимом “вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года”. “Очевидно, что цель этого вброса – испортить атмосферу перед российско-американским саммитом”, – говорится в заявлении ведомства. Москва выражает сожаление в связи с тем, что “в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам”.