Пятница, 13 июля 2018

Вице-премьеру по вопросам строительства и регионального развития, бывшему министру спора и куратору подготовки России к ЧМ-2018 Виталию Мутко неофициально рекомендовали не появляться рядом с главой FIFA Джанни Инфантино и другими высшими функционерами футбольной ассоциации, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на два источника, знакомых с процессом организации турнира, а также бывшего игрока российской сборной.

Мутко, как и другим высшие российские чиновники, получил билеты-приглашения в VIP-ложу на матчи мундиаля. Он посетил все пять игр в Москве и Петербурге, в которых участвовала российская сборная, однако ни разу не сидел в той части ложи, где за игрой наблюдал Инфантино. Рядом с Инфантино сидели премьер Дмитрий Медведев, президенты Франции и Хорватии, короли Бельгии и Испании, а также руководители национальных футбольных ассоциаций. Мутко находился в стороне от них вместе с владельцем футбольного клуба “Спартак”, вице-президентом “Лукойла” Леонидом Федуном и советником президента Российского футбольного союза (РФС) Александром Мирзояном.

По словам источников Би-Би-Си, в FIFA не захотели ассоциироваться с допинговым скандалом. “В ФИФА сказали: знаете, мы не хотим с ним (Мутко. – Ред.) ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится”, – сказал собеседник Би-Би-Си.

Между тем в пресс-службе Мутко заявили, что не знают об “официальных запретах” в отношении вице-премьера.

В связи с допинговым скандалом на Олимпийских играх Мутко пожизненно запретили появляться на них в качестве официального лица. При этом никаких запретов относительно появления Мутко на соревнованиях по футболу не вводилось. В прошлом году чиновник покинул посты главы оргкомитета и председателя РФС. Мутко в качестве главы РФС семь лет занимался подготовкой ЧМ-2018.