Суббота, 14 июля 2018

Израиль нанес более 40 авиаударов по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы территории страны палестинскими боевиками, сообщает The Times of Israel.

Израильские самолеты атаковали более 40 объектов на территории сектора Газы. Авиаударам подверглись база боевиков ХАМАС в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газы, включающая тренировочные лагеря, оружейные склады и командные пункты, а также другие объекты по производству оружия и склады вооружений и объекты военно-морских сил боевиков. Это была самая масштабная военная акция Израиля в секторе Газы с 2014 года

Палестинские боевики в ночь с пятницы на субботу выпустили по Израилю 30 ракет, а с утра субботы – еще около 60 ракет и минометных снарядов.

16 ракет были перехвачены системой ПВО “Железный купол”. Жители приграничных районов Израиля были вынуждены провести ночь в бомбоубежищах.

Кроме того, сообщалось, что на границе с сектором Газы боевики запустили в военных ЦАХАЛ противотанковую ракету; никто не пострадал. Между тем в ЦАХАЛе отрицают, что боевики применяли противотанковый гранатомет.

Противостояние обострилось, после того как в ночь с пятницы на субботу Армия обороны Израиля нанесла удар по тоннелю боевиков, ведущему из сектора Газы в Израиль, а также тренировочным лагерям ХАМАСа. Операция была проведена в ответ на пятничные беспорядки на границе, во время которых один из палестинцев кинул гранату в офицера ЦАХАЛа; военный получил ранение средней тяжести.