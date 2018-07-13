Пятница, 13 июля 2018

Крымский политзек Исмаил Рамазанов, обвиняемый по сфабрикованным делам об экстремизме и хранении патронов, освобожден из симферопольского СИЗО-1, сообщает “Крымская солидарность”.

Срок ареста Рамазанова истекал 16 июля. “Ожидал, что 16-го все-таки днем (освободят, – Ред.). Но они, видать, больше держать не могут. Могут раньше отпустить, но больше держать там не могут. Я полагаю, что из-за этого. Вот пришла бумага освободить, администрация больше не вправе держать”, – пояснил Рамазанов.

В четверг подконтрольный России Симферопольский райсуд аннексированного Крыма отклонил ходатайство следователя отдела СКР по Симферопольскому району полуострова Алисы Глуховой о продлении политзеку ареста. Даже в случае положительного решения суда российский УПК позволял держать Рамазанова под стражей только еще семь дней – обвиняемых в преступлениях средней тяжести запрещено держать в СИЗО и под домашним арестом более полугода, этот срок истекал 23 июля.

Следствие по делу завершено. 3 июля Симферопольский райсуд обязал Рамазанова и его адвоката Алексея Ладина закончить ознакомление с материалами дела до 13 июля.

Первоначально 31-летнему жителю села Новый Мир Рамазанову вменялась часть 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной и религиозной ненависти либо вражды; от 2 до 5 лет колонии). 20 июня стало известно, что в обвинение политзеку добавлена еще и часть 1 статьи 222 кодекса (незаконное хранение боеприпасов; до 4 лет). В этот день верховный суд Крыма утвердил очередное продление политзеку ареста – слушания по этому поводу в Симферопольском райсуде прошли 14 июня. На слушаниях в апелляции адвокат политзека Алексей Ладин заявил, что с Рамазановым за пять месяцев его нахождения в изоляторе не проводилось никаких следственных действий.

Глухова допросила политзека по новому обвинению. Рамазанов вину не признал, пояснив, что патроны ему подбросил при обыске полицейский, которого он запомнил. В этой связи политзек ходатайствовал об опознании силовика, а далее – об очной ставке с ним.

Показаний по обвинению в экстремизме, рассказывал Ладин, Рамазанов не дает, поскольку в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого не указаны конкретные фразы, которые ему инкриминируются.

После задержания Рамазанова 23 января силовики заявили, что нашли у него под кроватью больше 20 патронов к пистолету Макарова. Однако дело против него до сих пор было квалифицировано лишь по статье об экстремизме. Как утверждает следователь Глухова, в сентябре-октябре прошлого года крымчанин вел экстремистскую пропаганду через интернет-рацию Zello.

Единственным доказательством следствия на момент ареста Рамазанова было заключение лингвистического исследования, выполненного экспертом УФСБ по Крыму и Севастополю Ильей Виноградовым; он же ранее проводил экспертизы по делам Сулеймана Кадырова и Игоря Мовенко.

Между тем, хотя при обыске у крымчанина были изъяты мобильник и планшет, никаких доказательств того, что Рамазанов запускал на этих устройствах Zello, следователь Глухова не нашла.

В ходе слушаний 14 июня Рамазанов поблагодарил Олега Сенцова, продолжающего голодовку в ямало-ненецкой ИК-8 в Лабытнанги, за то, что тот не сдается и добивается освобождения всех украинских политзеков. Он призвал режиссера беречь свое здоровье. Также Рамазанов передал для Сенцова несколько рисунков, которые выполнил в СИЗО.