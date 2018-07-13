Пятница, 13 июля 2018

В станице Бороздиновской Шелковского района Чечни в полицию без объяснения причин забрали шестерых местных жителей. Как сообщает “Кавказский узел”, это прозошло еще в четверг.

Учитывая длительность задержания, можно сделать вывод, что схваченные, если их держат законно, стали подозреваемыми по уголовному делу: задержание по административным делам разрешается на срок не более 48 часов, по уголовным – без суда на тот же срок, по судебному решению срок задержания может быть продлен до 72 часов. В таком случае по крайней мере в субботу должен пройти суд по избранию им меры пресечения.

“Никто причин задержания не знает, в полиции ничего не говорят, родственников к ним не пускают. В числе задержанных мой племянник. Он сейчас в местном отделе полиции. А одного из задержанных с ним парней, как говорят, увезли в Гудермес. Прежде у него никаких проблем с полицией не было”, – рассказал житель станицы, представившийся Ахмедом.

Местные жители опасаются, что схваченных могут пытать, добиваясь нужных показаний. “Такие вещи здесь случаются. Если кого-то забрали, то обязательно выбьют нужные силовикам показания. Человек объявит себя либо боевиком, либо наркоманом, либо еще кем-то, и сознается в чем угодно”, – добавил Ахмед.

В станице Бороздиновской проживают около 700 человек, около 90 процентов из них – этнические аварцы. В 2005 году боевики кадыровского батальона “Восток”, возглавляемого Сулимом Ямадаевым, провели в станице “зачистку”, в ходе которой похитили 11 человек и убили еще одного 77-летнего местного жителя, а также сожгли четыре дома. Нападение привело к массовому исходу жителей из станицы.