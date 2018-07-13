Пятница, 13 июля 2018

В Москве в летнем кинотеатре Garage Screen при центре современного искусства “Гараж” отменили показы военной трагикомедии “Донбасс” украинского кинорежиссера Сергея Лозницы, которые планировалось провести в субботу и воскресенье, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на музей.

“Показы отменены по техническим причинам. Будет перенос показов, дату сообщим дополнительно”, – заявили в “Гараже”.

Как уточняет РЕН-ТВ, организаторы отменили показы из-за предостережения, которое “Гаражу” вынес Минкульт – ведомство не выдало прокатного удостоверения на показ в России фильма Лозницы.

Премьера фильма “Донбасс” состоялась 9 мая на международном Каннском кинофестивале в рамках параллельной программы “Особый взгляд”. Лента получила приз за лучшую режиссерскую работу. Картина из 13 эпизодов, сюжет которой основан на любительских съемках украинских событий, выложенных на YouTube, воссоздает в игровом формате реальные истории, произошедшие на востоке Украины во время российской агрессии.

Показы украинских фильмов о Революции достоинства, событиях в Донбассе и Крыму в России систематически срываются. На фестивале “Артдокфест”, прошедшем в декабре 2017 года, организаторы были вынуждены исключить из конкурсной программы документальный фильм о крымскотатарском национальном лидере Мустафе Джемилеве “Мустафа”. Показ картины “Полет пути” россиянки Беаты Бубенец, посвященного войне на Украине, сорвали боевики прокремлевского движения SERB и “Союза десантников”. Демонстрацию другого фильма о российско-украинской войне – “Война ради мира” украинского режиссера Евгения Титаренко – отменили сами организаторы.

Эти три фильма и действия организаторов фестиваля Генпрокуратура стала проверять на “экстремизм” по доносу сербовцев и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.