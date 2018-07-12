Четверг, 12 июля 2018

Так покажите мне тот “русский приказ” в украсно-украшенных теремах царя-батюшки, куда я, заботник-челобитник, могу принести, взыскуя справедливости, скорби и заботы о моем бедствующем племени? Нет такого “приказа”. Ну хоть бы какой подотдельчик в Администрации Президента или в Правительстве завели. Даже у коммунистов такой отдел был. Наши центральные властные структуры принципиально наднациональны, и это правильно. Точно так же ведут себя губернские органы власти. Почему? Ну, во-первых, они копируют Москву, во-вторых, правящий слой там традиционно состоит из людей со стертым или слишком глубоко спрятанным национальным сознанием: так работают карьерные лифты и фильтры. Эту строевую “безэтничность” прививают выдвиженцам в самом начале… Мне кажется, стертость национального самосознания становится для нас серьезной проблемой. Например, она ведет к снижению чувства ответственности политиков, чиновников, бизнесменов перед соотечественниками… у русской политической, управленческой и бизнес-элиты такое реле (его еще можно назвать “этнической совестью”) сломано или отсутствует.

Юрий Поляков, писатель, председатель редакционного совета “Литературной газеты”

Истинная опасность не в том только, что люди с нерусскими именами занимают крайне важные посты в государстве, а в том, что даже под русскими именами интеллигенции нашей часто скрываются уже почти нерусские люди, своего рода креолы и квартероны, органически равнодушные к получуждой для них России. В течение двухсот лет служилый класс, дворянство и чиновничество, деятельно скрещивался с громадным по числу наплывом инородцев, причем прабабушка-армянка вносила в породу одни склонности, дедушка-швед – другие, поляк – третьи, еврейка – четвертые, и все это, как краски на палитре, смешиваясь в общий соус, давало под фамилией какого-нибудь князя Рюриковича серую, бесцветную, нерусскую и вообще никакую душу, душу космополита, для которого партия, дирижируемая г-ном Винавером, милее и священнее России. “Поразительный упадок в России патриотизма”… объясняется засильем не только тех инородцев, которых выдают их нерусские фамилии, но и тех инородцев, что прячутся под русскими именами. Упадок национального духа, упадок державной силы в племени столь способном, каковы великороссы, объясняется тем, что весьма значительная часть образованных великороссов на самом деле давно не русские люди или, вернее, испорченные в своей породе русские.

Михаил Меньшиков (1859-1918), русский публицист. “Пророчество Даниила”