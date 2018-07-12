Четверг, 12 июля 2018

Судья Никулинского райсуда Москвы Алексей Бобков вынес приговор по второму сфабрикованному в столице делу “Таблиги джамаат”. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

Али Аджиев, Максат Бердикулов, Али Зулушев, Джилдызбек Исмаилов и Кунан Турдиматов осуждены к двум годам общего режима, а Якубджан Мурахмедов – к двум с половиной годам общего режима.

Все шестеро объявлены виновными по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Пятеро получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом, а Мурахмедов – единственный не признавший вину – ненамного больший. Максимальное наказание по такому обвинению – шесть лет колонии.

При этом Бердикулов и Турдиматов проходили по делу как амиры, то есть как лидеры ячейки “Таблиги джамаат”.

Согласно фабуле дела, с 22 апреля по 24 июня 2017 года на съемной квартире на улице Пырьева в западном московском районе Раменки фигуранты участвовали в проводившихся “неустановленными лицами” занятиях, на которых изучались сочинения идеологов “Таблиги джамаат”. Утверждается также, что на этих занятиях “разрабатывались меры конспирации и противодействия правоохранительным и контролирующим органам”.

В суд дело поступило еще в начале апреля, однако начало процесса неоднократно откладывалось. Все разбирательство, за исключением оглашения приговора, заняло один день – 11 июля. Все фигуранты, кроме Мурахмедова, заявили о признании вины и раскаянии. В отличие от них, Мурахмедов – отставной офицер пограничных войск Киргизии – настаивал, что в квартиру на улице Пырьева приехал на выходные, 22-23 апреля 2017-го, для лечения.

Именно из-за непризнания Мурахмедовым вины судья Бобков отклонил ходатайства остальных обвиняемых о проведении разбирательства в особом порядке.

Единственный свидетель обвинения, допрошенный в процессе, был засекреченным; на суде он фигурировал под псевдонимом Иванов. Допрос этого свидетеля судья Бобков провел по мобильнику обвинителя – помощника никулинского межрайонного прокурора Д. Жеребцова.

В прениях сторон Жеребцов запрашивал для Бердикулова и Мурахмедова три с половиной, а для остальных фигурантов – три года общего режима.

Приговор в пятницу был оглашен с пропуском половины страниц и без переводчика.

У Турдиматова на воле остались шестеро детей.

О задержаниях по делу СМИ объявили 14 ноября 2017 года. ФСБ распространила информацию о том, что в ходе облав, проведенных спецслужбой совместно с полицией, схвачены 69 человек – рекордное для современной России число подозреваемых по политическим делам. На опубликованных фото были изображены и женщины. Однако СКР позже сообщил, что фигурантов всего пятеро: Аджиев, Бердикулов, Зулушев, Исмаилов и Турдиматов. 16 ноября они были арестованы.

На одном из распространенных силовиками снимков в качестве образца экстремистской литературы, изъятой при обыске, была представлена биография пророка Мухаммада на киргизском языке.

Мурахмедова арестовали двумя неделями позже – 29 ноября.

Между тем процесс по первому московскому делу “Таблиги джамаат”, открывшийся в феврале в Бабушкинском райсуде столицы, еще не завершен. На скамье подсудимых восемь фигурантов. Пятерым вменена часть 2 статьи 282.2 УК, остальным трем – часть 1 этой же статьи (организация деятельности экстремистской организации), санкция которой составляет от 6 до 10 лет колонии. По информации “Медиазоны”, четверо подсудимых вину отрицают, один признает частично, остальные трое – полностью. Источник “Граней”, однако, сообщает, что в полном объеме вину не признал никто из восьмерых.

Четверо фигурантов заявили в суде, что оперативники ФСБ избивали их, в том числе дубинками, и пытали током. Судья Антон Мартыненко 14 июня прервал слушания почти на месяц, направив сообщения о пытках для проверки в военный отдел СКР. По итогам проверки ведомство заявило, что нарушений в действиях силовиков не обнаружило.

В четверг прокурор запросил для подсудимых сроки от 5 с половиной до 8 лет общего режима. Выступления защиты – семи адвокатов по соглашению и пяти по назначению – назначены на 19 июля. Начало заседания в 13 часов.

Девятый фигурант этого же дела, Кубанычбек Садыров, в ноябре прошлого года получил в особом порядке два года общего режима.