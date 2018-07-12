Четверг, 12 июля 2018

Судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Дмитрий Михайлов отказался рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха от отбытия заключения, назначенного ему по второму делу – о хранении патронов и тротиловых шашек. Такую информацию передают “Крым.Реалии”.

Производство по ходатайству, поданному адвокатом политзека Ольгой Динзе, потребовал прекратить прокурор Денис Мышкин. Чиновник указал, что уже после обращения Динзе с ходатайством Балуху вынесли приговор по третьему делу – о нападении на начальника ИВС ОМВД по Раздольненскому району Валерия Ткаченко. Приговоры по второму и третьему делам были частично сложены, и общий срок, назначенный политзеку, увеличился с 3 лет 5 месяцев колонии-поселения до 5 лет общего режима. Таким образом, с учетом нового приговора Балуху срок, в который политзек может ходатайствовать об УДО, еще не наступил.

Судья Михайлов согласился с доводами Мышкина.

Как передает Крымская правозащитная группа, Динзе намерена обжаловать вынесенное решение.

Первоначально рассмотрение ходатайства об УДО было назначено на 25 июня. Однако в этот день Балуха в суд не доставили, поэтому слушания отложили. В комментарии “Граням” Динзе уже тогда высказывала опасения, что, если бумагу станут рассматривать уже после нового приговора, производство может быть прекращено.

Балух уже 117-й день, с 19 марта, продолжает голодовку протеста. До 12 апреля он употреблял только воду, затем по настоянию архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ Киевского патриархата Климента смягчил режим акции, начав ежедневно принимать небольшое количество пищи. Однако 22 июня он вновь ужесточил голодовку, полностью отказавшись от еды.