Пятница, 13 июля 2018

Фигурантка дела “Нового величия” 18-летняя Анна Павликова возвращена в больницу московского СИЗО-1 “Матросская Тишина”. Об этом сообщается в твиттере “ОВД-Инфо”.

Никаких деталей в публикации не приводится.

Накануне стало известно, что Павликову вывезли из тюремной больницы на обследование в некую другую больницу. Куда именно отправляли политзаключенную и какое обследование ей было назначено, пока так и остается неизвестным.

В больнице “Матросской Тишины” Павликова провела около двух месяцев. Туда ее перевели около 11 мая из женского СИЗО-6 “Печатники”. Известно, что Павликова страдает болезнью сердца. В “Печатниках” политзаключенная содержалась в камере площадью 70 квадратных метров вместе почти с 50 другими арестантками, большинство которых, в отличие от Павликовой, курящие.

“Из-за того, что Аня не проходит должного лечения, у нее обострились симптомы болезни – страшная тахикардия, судороги в ногах, – рассказывала 10 мая адвокат политзаключенной Ольга Карлова. – Несколько дней у нее была высокая температура, никаких лекарств за все это время ей ни разу не дали, врача к ней не пускают”.

В деле “Нового величия” 10 фигурантов. Всем им вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Задержания прошли в середине марта; по крайней мере часть – 15-го числа. Шестеро фигурантов дела, в том числе еще несовершеннолетняя на тот момент Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, были отправлены в СИЗО, четверо – под домашний арест. Сроки содержания политзеков в СИЗО продлены до 13 сентября.

Дело было сфабриковано в результате провокации ФСБ и уголовного розыска. Фактическим основателем организации был Александр Константинов (Руслан Д.). Именно он написал устав “Нового величия” и оплачивал аренду помещений, в которых проводились собрания группы. Двумя другими свидетелями обвинения являются внедренный в “Новое величие” старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев и военный инженер Рустам Кашапов, который принес на одно из собраний “Нового величия” оружие и патроны. Все трое были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Известно, что по крайней мере одного из фигурантов – Руслана Костыленкова – пытали. Павликовой после задержания также угрожали побоями. Кроме того, первые сутки она провела в невыносимых условиях: ее весь день не кормили и не поили и несколько часов продержали в неотапливаемом автозаке.

Первые две недели в “Печатниках”, до совершеннолетия, Павликова находилась в одиночной камере. В это время ее посещали незнакомые мужчины и женщины, которые требовали: “Давай признавайся, а то сгниешь”. Адвокат Карлова убедила политзаключенную не поддаваться на угрозы.

В начале мая администрация “Печатников” вынудила Павликову отказаться от ранее поданных жалоб на условия содержания в изоляторе. “Сказали, что либо она подписывает ее (бумагу об отсутствии претензий к условиям содержания. – Ред.), либо всем в камере будет плохо”, – рассказывала адвокат Карлова.

Юрист при этом отмечала, что в отношениях с сокамерницами в “Печатниках” у политзаключенной проблем не возникало. “Ее, кстати, все очень уважают и поддерживают, – сообщала Карлова. – Потому что там люди гораздо более адекватные и понимают, что девочка попала в жернова системы просто ни за что”.