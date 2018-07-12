Четверг, 12 июля 2018

Мэрия Новосибирска предложила организаторам митинга против пенсионной реформы и повышения НДС, намеченного на 18 июля, перенести его из центра города, сославшись на опасность “ударов током по непонятным причинам” в заявленном месте. Ответ городской администрации на заявку относительно митинга опубликовал один из его организаторов, лидер реготделения партии “Россия будущего” Андрей Гладченко.

Митинг должен был пройти у фонтана в сквере на улице Орджоникидзе в центре города – первоначально мэрия его согласовала, однако затем отозвала согласование, сославшись на некие обращения граждан, якобы жаловавшихся на происходящие возле фонтана удары током.

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Проведение акции в центре города, указал врио мэра Новосибирска Геннадий Захаров, “угрожает безопасности участников митинга”. Чиновник предложил перенести мероприятие на одну из двух площадок, находящихся в отдалении от центра.

По словам Гладченко, Захаров сказал ему, что приказал отключить от электричества “опасный” фонтан. “Ну то есть мэрия призналась тем самым, что опасность миновала. Даже придуманная. И теперь, чтобы как-то воспрепятствовать митингу, придется выдумывать свежую”,- написал активист.

Как сообщает “Тайга.Инфо”, директор муниципального предприятия “Горфонтан” Валерий Науменко заявил, что некая женщина жаловалась ему на “покалывание током” в шести метрах от фонтана, однако он не обнаружил там никаких проблем с электричеством.

Накануне в городе прошел несогласованный митинг против пенсионной реформы, организованный комитетом “Пенсионеры за достойную жизнь”, – он собрал около 200 человек.

22 июня стало известно, что новосибирская мэрия отказалась согласовать митинг против повышения пенсионного возраста, который должен был состояться 1 июля в рамках объявленной Алексеем Навальным всероссийской акции протеста, сославшись на то, что в интернете якобы “высказываются призывы к проведению 1 июля 2018 года “терактов против правительства в каждом городе и устраиванию бунтов с поджогами тех кто защищает правительства” (синтаксис и пунктуация сохранены. – Ред.). В итоге акцию протеста провели 30 июня.