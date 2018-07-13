Пятница, 13 июля 2018

опубликовало издание Politico.

По словам Трампа, Берлином “совершается ужасная вещь, приносящая миллиарды долларов из Германии и других стран в российскую казну, в то время как мы боремся за мир”.

“Я полагаю, что Германия будет получать от 50 до 70 процентов энергии из России, – сказал Трамп. – Как можно добиваться мира с позиции силы, если у кого-то есть власть над вашей страной? Это плохо для Германии и германского народа”.

Трамп еще раз возложил на своего предшественника ответственность за аннексию Крыма Россией, назвав захват полуострова “катастрофой Обамы”. “Президент Обама допустил очень большой провал с Крымом, – сказал Трамп. – Если бы я был президентом, этого бы не случилось”.

На вопрос, как Трамп собирается решать проблему Крыма, он ответил предложением “посмотреть, что произойдет”. “Если бы я знал, я бы не сказал, поскольку это поставило бы нас в невыгодное положение”, – добавил президент. Трамп сравнил ситуацию с Крымом с проблемой Северной Кореи, с которой, по его словам, американская администрация “очень хорошо поладила”. “Мы посмотрим на это так же, как на другие бедствия, с которыми справились”, – пояснил Трамп.

Президент сказал, что надеется “установить очень хорошие отношения” с Владимиром Путиным, когда “проведет время вместе” с ним. “Я надеюсь, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией”, – добавил Трамп.

Накануне на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Трамп назвал Путина “соперником”. “Он соперник, – сказал президент. – Враг ли он мне? Он не мой враг. Надеюсь, когда-нибудь он станет моим другом. Я еще не очень хорошо его знаю”. Трамп добавил, что не ожидает многого от встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля. Президент подтвердил, что на переговорах будут обсуждаться Украина, Сирия и вмешательство России в американские выборы.