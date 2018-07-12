Четверг, 12 июля 2018

Я знал его (идеолога перестройки Александра Яковлева. – Ред.) много лет. Он, кстати, воевал, но совсем немного – в первом же бою колено прострелили, после чего комиссовали. А потом он всю войну проработал директором избы-читальни. Пошел по партийной линии, дорос до самых верхов, стажировался в США… Это был умный и страшный человек. Он буквально оплел сознание Горбачева, внушил ему, что тот – мессия, которому суждено повернуть историю всего человечества. Он надоумил генсека устроить скандальный 1-й Съезд народных депутатов в 1989-м и транслировать на всю страну, чтобы раскачать общество. Мы, конечно, лопухи тогда были – мало кто понимал, к чему это все ведет, а он действовал тонко и целенаправленно. Надо признать: американские стратеги все очень хорошо просчитали на годы вперед. Они мастера “забега на дальние дистанции”, а мы, к сожалению, только на ближние умеем.

Николай Рыжков, член Совета Федерации, председатель Совета Министров СССР в 1985-1991 гг.

Уважаемые товарищи депутаты! Все, что происходит в этом зале… действительно знаменует начало качественно нового этапа в развитии нашего общества – переход к подлинному народовластию в одном из самых многонациональных государств мира… с чувством огромной ответственности

и глубокой признательности воспринял я выдвижение

моей кандидатуры на должность главы правительства… Демократические начала прочно входят в нашу повседневность. Это касается и производства, и культуры, и общения граждан. Демократичнее становятся вся наша политическая система, экономика, региональные отношения… Нам предстоит огромная работа по реализации курса партии на обновление советского общества… Новый состав Совета Министров СССР использует все полезное, что накоплено за минувшие годы, все, что выработает Съезд народных депутатов, и на этой основе будет добиваться устойчивого динамичного движения страны по пути перестройки и прогресса. В этом заключается весь смысл нашей работы.

Он же. Доклад на I Съезде народных депутатов СССР 7 июня 1989 года