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Замдиректора Эрмитажа Новиков получил условный срок за хищение 30 миллионов рублей

Четверг, 12 июля 2018

Судья Куйбышевского райсуда Петербурга Ирина Кирсанова приговорила замдиректора Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова и управляющего фирмой “Балтстрой” Александра Коченова к двум с половиной годам условно с двухлетним испытательным сроком по делу о хищении более чем 30,6 миллиона рублей бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

В качестве дополнительного наказания Новикову назначен штраф 500 тысяч рублей, а Коченкову – 300 тысяч.

Оба признаны виновными по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Как передавал ТАСС, ранее в пятницу прокурор запрашивал для подсудимых четыре года общего режима.

Как Новиков, так и Коченов полностью признали вину. Их дело рассматривалось в особом порядке.

Как утверждается в приговоре, в декабре 2012 года Новиков подписал с Коченовым госконтракт стоимостью свыше 1,184 миллиарда рублей на реставрацию Запасного дома Зимнего дворца. Средства на проведение работ выделило федеральное правительство. После заключения контракта, говорится в деле, замдиректора Эрмитажа предложил подрядчику часть работ, предусмотренных контрактом, не выполнять, а средства, перечисленные на них, разделить между собой. Тогда Коченов завысил объемы работ по усилению стен и сводов подвалов Запасного дома.

В мае 2013 – сентябре 2014 года Коченов подготовил сфальсифицированные акты приемки, а Новиков организовал их подписание. За счет этого “Балтстрой” получил свыше 30,6 миллиона рублей платы за фактически не выполнявшиеся работы. Почти вся эта сумма – ровно 30,6 миллиона, – была, как говорится в приговоре, “обналичена неустановленным способом”. Затем, утверждается в деле, Коченов передал Новикову 30 миллионов рублей, а себе оставил 600 тысяч.

31 января прошлого года ФСБ провела в Эрмитаже следственные действия, в ходе которых проверяла строительных подрядчиков музея. Два месяца спустя Новиков был задержан и доставлен в Москву. Там его 28 марта отправили под домашний арест.

Эрмитаж подал к Новикову гражданский иск на 30 миллионов рублей. Однако на суде 4 июля представительница музея от иска отказалась, пояснив, что подсудимый эти деньги уже возместил.