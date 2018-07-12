Четверг, 12 июля 2018

В суд передано дело участника “Забастовки избирателей” 28 января в Москве Константина Салтыкова, арестованного по сфабрикованному делу о нападении на полицейских, сообщается в телеграм-канале правозащитного проекта “Открытой России”.

Прокурор Центрального административного округа Москвы Богдан Костенецкий утвердил обвинительное заключение по делу Салтыкова.

Дело будет рассматриваться в Хамовническом райсуде столицы – предварительные служания по нему еще не назначены.

Следствие по делу 20-летнего Салтыкова, активиста “Протестной Москвы” и волонтера штаба Алексея Навального, было завершено в конце июня. По части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) Салтыкову грозит до пяти лет колонии. Он находится в СИЗО с конца февраля.

Согласно обвинительному заключению, на московской акции 28 января Салтыков “умышленно создал препятствие для препровождения Навального к служебному автобусу”. “Создание препятствия”, заявляет СКР, выразилось в том, что активист схватил полицейского Головкова за одежду, оторвав карман, и как минимум один раз ударил силовика по бедру. Затем, по версии СКР, Салтыков не меньше одного раза ударил полковника полиции Анатолия Махонина кулаком в скулу и не меньше двух раз – по спине.

Салтыков вину не признает. Сам он был избит полицейскими в момент задержания Навального. В июне политик был допрошен по делу Салтыкова.

В материалах дела Салтыкова присутствует рапорт полицейского Кузнецова с обвинением Навального. Полицейский утверждает, будто политик при задержании на акции ударил его ногой по ноге, от чего тот испытал “сильную физическую боль”. В ответ, говорится в рапорте, Кузнецов применил к Навальному силу. О доследственной проверке в отношении Навального стало известно еще в начале февраля, однако дело против политика возбуждено так и не было.

4 июля стало известно, что замначальника отдела проведения массовых мероприятий УМВД по ЦАО Махонин, проходящий “потерпевшим” по делу, подал к активисту гражданский иск на 50 тысяч рублей о возмещении ему “морального вреда, физической боли и телесных повреждений”.

Доследственная проверка в отношении Салтыкова началась сразу после его задержания 28 января. Одновременно в ОП “Якиманка” на него сфабриковали два административных протокола и до их рассмотрения оставили в отделе. 29 января по этим протоколам активиста арестовали на 30 суток.

27 февраля, за два часа до истечения срока ареста, Салтыкова забрали на допрос в СКР. Там ему предъявили обвинение по уголовному делу и задержали до суда. На другой день активиста отправили в СИЗО. Салтыков сирота. До ареста он учился на II курсе факультета истории и политики Московского педагогического госуниверситета.

В последующем срок содержания Салтыкова в изоляторе дважды продлевался, причем последний раз – вопреки позиции прокурора, который настаивал на переводе политзека под домашний арест.