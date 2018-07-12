Четверг, 12 июля 2018

В Петербурге в хостеле “Тайга” на Моховой улице группа людей попыталась похитить выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, бежавшего из республики из-за преследований по подозрению в гомосексуальности. Как сообщает “Новая газета”, полицейские задержали Ахмадова и похитителей и везут их в отдел.

Ахмадова сопровождают сотрудники Российской ЛГБТ-сети и адвокат. Правозащитники подали полицейским заявление о похищении человека. В преступлении, по словам Ахмадова, участвовали сотрудники ФСБ, его отец – чеченский бизнесмен Эли Ахмадов, владеющий автосалонами в Грозном и Самаре, а также, как утверждает очевидец, полицейские неславянской внешности. Когда Ахмадов вышел выносить мусор, его схватили и попытались закинуть в машину – черный BMW.

Чеченец последний месяц жил в хостеле, куда как во временное убежище его поселили правозащитники.

До этого Ахмадов скрывался в Москве у своего знакомого. В апреле, когда чеченец получал новый паспорт, его попытались похитить, а на знакомого Ахмадова было совершено нападение – ему нанесли ножевое ранение (“Новая” не уточняет, произошло это до, во время или после первой попытки похищения). После этого Ахмадов обратился в Российскую ЛГБТ-сеть.

20-летнего Ахмадова, уроженца села Чечен-аул Грозненского района Чечни, объявил в федеральный розыск его отец, обратившись в полицию с заявлением об “исчезновении” молодого человека. Чеченские силовики уже много лет используют заявления от родственников бежавших жителей республики об их “пропаже”, чтобы преследовать их в других регионах.

В Чечне Ахмадова неоднократно задерживала и избивала полиция, принуждая выдать контакты его друзей и вымогая деньги.

В апреле прошлого года в Чечне прошли массовые похищения подозреваемых в гомосексуальности, они подверглись пыткам и бессудным убийствам. Покинуть республику были вынуждены десятки мужчин, многие из них получили убежище в западных странах.