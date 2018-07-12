Четверг, 12 июля 2018

Британская полиция нашла бутылочку с нервно-паралитическим ядом “Новичок” в доме жителей Эймсбери Чарли Роули и Дон Стёрджесс, отравившихся веществом российского производства, сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Бутылочка была найдена в среду во время обследования дома. Ее отправили на исследование в военно-химическую лабораторию в Портон-Дауне. Ученые подтвердили, что в емкости находится отравляющее вещество. Как утверждается, именно эта бутылочка была источником яда, которым отравились 45-летний Роули и 44-летняя Стёрджесс.

Эксперты в Портон-Дауне пытаются установить, был ли яд из бутылочки из той же порции, которой были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пока это остается основной версией расследования.

Сейчас полиция выясняет, каким образом в дом к британцам попала емкость с ядом. В Скотленд-Ярде не исключают, что отравляющее вещество может оставаться и в других местах, поэтому оцепление, которое выставили в местах, где супруги находились до отравления, правоохранители снимать не собираются.

17 июля планируется провести вскрытие тела Стёрджесс, скончавшейся в понедельник в окружной больнице Солсбери, а 19-го числа будет начато дознание по поводу ее смерти.

В пятницу посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил в эфире телеканала “Россия-24″, что Лондон по-прежнему отказывается сотрудничать с Москвой в расследовании отравлений “Новичком”. По словам Яковенко, сотрудники МИД Британии не связываются с российским посольством, а в полиции не отвечают на звонки российских дипломатов.

В среду полиция допросила Роули, находящегося под охраной в той же больнице. Днем ранее он пришел в себя, до этого проведя 10 дней в коме. Допрос оказался неудачным: больной все еще слаб и не может сосредоточиться, из-за чего не смог объяснить, как к супругам попала емкость с “Новичком”. В Скотленд-Ярде обещают продолжить допросы пострадавшего.

В понедельник министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обвинил в гибели Стёрджесс Россию. “Дело обстоит так, что Россия совершила на земле Британии атаку, в результате которой погибла британская подданная, – заявил министр. – Я думаю, что весь мир осудит это вместе с нами”.