Четверг, 12 июля 2018

Федеральная служба защиты Конституции Германии обвинила российских хакеров из группировки Sandworm в кибератаках на ряд СМИ, а также на некую организацию, занимающуюся химическими исследованиями. Как сообщает Deutsche Welle, об этом говорится в представленном в четверг докладе германской спецслужбы.

Известно об атаках в августе 2017 и июне 2018 года. Возможно, отмечается в докладе, что попытки взлома ресурсов продолжаются до сих пор. Также германская спецслужба не исключает, что объектами атак стали и другие структуры помимо упомянутых в докладе.

Атаки проводились методом направленного фишинга. По электронной почте рассылались письма от имени заслуживающего доверия отправителя с приложением зараженного файла Word. Когда адресат открывал документ, поступало предложение разрешить выполнение макросов. Если пользователь давал такое разрешение, хакеры получали возможность следить за инфраструктурой интернет-ресурса или даже управлять ею.

Как предполагается, атаки Sandworm устраивала с целью шпионажа. Утверждается, что за хакерами некая российская спецслужба.

Sandworm, говорится в докладе, начала действовать не позже 2013 года. Она известна среди прочего рядом атак на интернет-ресурсы Украины, в частности ее энергетического сектора.