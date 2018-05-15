Вторник, 15 мая 2018

Решили создать собственный сайт для бизнеса или использования в личных целях? Тогда вам нужно выбрать подходящее доменное имя для портала.

Моментальная проверка доступности доменного имени

Домен – это название сайта. Поскольку интернет существует давно, то найти подходящее свободное название не так-то просто. Хотя при желании всегда можно подобрать имя сайта, которое вас устроит, например, воспользовавшись разными доменными зонами: COM, ORG, INFO и другими.

На сайте компании, предлагающей услугу по регистрации имен для сайтов, можно быстро и абсолютно бесплатно проверить доступность доменного имени, введя его в специальное окошко. Система моментально обработает запрос и выдаст результат, приведя списки названий, которые можно зарегистрировать.

Если точное имя уже занято, сервис укажет доступные варианты, похожие на ваш запрос (например, при занятом названии cafe вам будет предложено зарегистрировать домен oncafe, mycafe и т.д.).

Поиск можно регулировать с помощью фильтров, запрещая системе использовать сленг или тире, предлагая те или иные свободные варианты. Определившись, достаточно оформить заявку, и уже скоро он будет зарегистрирован на вас. Стоимость названий указывается сразу в списке.

На сайте компании можно не только проверить и зарегистрировать домен, но и выполнить в режиме онлайн другие операции, в том числе по продлению и переносу имен сайтов.

Несколько советов по выбору названия для домена

Специалисты рекомендуют выбирать легко запоминающееся имя, особенно если вы делаете высокую ставку на портал. Избегайте слишком длинных названий, чем оно короче, тем проще его запомнить и набрать.

Желательно, чтобы домен ассоциировался с направлением бизнеса. К примеру, если вы продаете книги, то в названии можно использовать слово book. Исключение составляет регистрация доменов для брендов, которые вы выводите на рынок. Не стоит откладывать процесс оформления адреса для сайта в долгий ящик, его могут приобрести вперед вас специально, чтобы затем предложить по уже более высокой цене.

Если в названии отражается суть портала, то шансы на переход пользователя по ссылке в результатах выдачи возрастают, поскольку человек видит, что сайт соответствует интересующей его тематике.

Регистрируя название, созвучное вашему бренду, желательно приобрести похожие адреса, чтобы ими не могли воспользоваться конкуренты. Выкупите имена на всех популярных доменных зонах.

Помните, что звучное и хорошо запоминающееся имя сайта – это важный момент в его продвижении.