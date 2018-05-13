Воскресенье, 13 мая 2018

В Госдуму внесен проект статьи 284.2 УК (содействие в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией). Текст документа опубликован на сайте нижней палаты.

Часть 1 этой статьи предусматривает ответственность за следование иностранным санкциям, если эти действия или бездействие “повлекли ограничение или отказ в совершении… обычных хозяйственных операций или сделок”. Норма предусматривает штраф до 600 тысяч рублей или в сумме дохода осужденного за срок до четырех лет, либо до четырех лет ограничения свободы, либо такой же срок принудработ, либо такой же срок в колонии со штрафом до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года либо же без штрафа.

Часть 2 наказывает за совершение действий, способствующих введению санкций. В числе таких действий отдельно упомянуты “предоставление рекомендаций и передача сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера”. Эта часть статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за срок до трех лет, либо до трех лет ограничения свободы, либо такой же срок принудработ, либо до полугода ареста, либо до трех лет колонии со штрафом до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года либо же без штрафа.

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех четырех думских фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Неверов (“Единая Россия”) и Сергей Миронов (“Справедливая Россия”), а также депутаты Иван Мельников (КПРФ), Александр Жуков (“Единая Россия”), Андрей Исаев (“Единая Россия”) и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Документ уже получил одобрительные отзывы правительства и Верховного суда.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству уже рекомендовал вынести законопроект на пленарное заседание. Рассмотрение документа в первом чтении ожидается в четверг, 17 мая.

О подготовке законопроекта стало известно 11-го числа. Тогда сообщалось, что в третьем чтении его предполагается принять 24 мая, одновременно с законопроектом о санкциях против США и союзных им стран, рассмотрение которого в первом чтении назначено на 15-е число. В пояснительной записке к законопроекту, вводящему статью 284.2 УК, заявляется, что он подготовлен “подготовлен в целях обеспечения реализации” закона о контрсанкциях.