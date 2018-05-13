Воскресенье, 13 мая 2018

Администрация фирмы – оператора свалки “Ядрово” под Волоколамском заявила, что в ночь на понедельник неизвестные подожгли новый участок объекта. Такое сообщение опубликовано в телеграм-канале “Multriwell Yadrovo дегазация”.

Как утверждается, поджог был совершен в 1:30 ночи. Заявляется, что работники свалки быстро потушили огонь.

По факту инцидента подано заявление в полицию, говорится в сообщении.

“Там разлили бензин кругом. Прямо видно. Подожгли. И убежали люди”, – рассказал “Интерфаксу-Центр” один из акционеров фирмы – оператора свалки Алексей Волошин.

Также Волошин в комментарии агентству не исключил, что свалка закроется, “пока власти не начнут участвовать в обеспечении безопасности, не начнут предпринимать каких-то действий”. “Если нам не могут обеспечить безопасность функционирования, мы же не можем людей подставлять. Половина уже увольняться хочет. Все всего боятся. По людям стрелять начали, поджигать”, – пояснил собеседник “Интерфакса”.

Между тем многие местные жители в обсуждении на ВК-странице “Ядрово. Задыхаемся!!!” расценили поджог как провокации самой администрации фирмы-оператора. “Полигон – закрытый объект с охраняемым входом и пропускными режимом”, – отметила, в частности, пользователь Катерина Кутишкина. “Когда мы зимой стояли в Ядрове и было холодно, ребята привезли железный бак и разожгли в баке костер. Приехала пожарная машина – эти уроды вызвали”, – напомнила активистка Мария Исаева. “Как-то странно: сначала выстрелы, потом поджог”, – написала пользователь Полина Буняева.

В субботу сообщалось, что на подъезде к “Ядрову” неизвестный обстрелял из гладкоствольного ружья мусоровоз, следовавший на свалку. Водителя ранило; он был отправлен в больницу. О поимке стрелявшего с тех пор не сообщалось.

Это было уже второе нападение на мусоровоз у “Ядрова”. В ночь с 13 на 14 апреля житель Волоколамска разбил лобовое стекло мусоровоза топором, после чего вынудил водителя еще одной машины с мусором направить ее в кювет. Нападавшего задержали полицейские.

В Волоколамске уже несколько месяцев продолжаются протесты против свалки, которая отравляет воздух ядовитыми газами. На акции выходят тысячи человек.