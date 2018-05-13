Воскресенье, 13 мая 2018

США и ряд других западных стран начиная с 2011 года предпринимали попытки не допустить Владимира Путина на пост президента России. Как передает РИА “Новости”, об этом заявил председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов, представляя выводы подготовленного комиссией доклада о российских президентских выборах нынешнего года. Как уточняет ТАСС, доклад будет представлен до конца мая.

По словам Климова, Запад вел работу по “дискредитации личности самого Путина и проводимой им внешней и внутренней политики как внутри самой России, так и по всему миру”. Ставилась задача добиться “максимального раскола окружения президента, включая давних друзей и коллег”. Также предпринимались меры, чтобы спровоцировать изоляцию Путина как на мировой арене, так и внутри страны.

“В Вашингтоне и других столицах хорошо понимали, что с учетом российских традиций и Конституции РФ главная битва за контроль над Россией происходит в период выборов главы нашего государства”, – подчеркнул Климов.

Еще одним средством вмешательства в российские выборы, продолжил сенатор, были провокация и раздувание в СМИ различных скандалов и проблем с целью вынудить российское руководство к неадекватным реакциям, “заставить его совершать недопустимые ошибки”.

Всего в докладе, отметил Климов, выделено 10 разных видов вмешательства в выборы в ходе последней президентской кампании. В их числе сенатор упомянул проведение соцопросов в регионах на иностранные средства, “публичное навязывание извне конкретных кандидатов в президенты”, ведение пропаганды на территорию России из-за рубежа и проведение из-за границы кибератак на сайт российского Центризбиркома.

Месяц назад Климов сообщил другую часть выводов доклада. Тогда он обвинил во вмешательстве в выборы 12 СМИ. Это Русская служба Би-Би-Си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI, “Медуза”, “Голос Америки”, а также “Радио Свобода” и шесть ее отдельных проектов: “Крым.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Idel.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “Эхо Кавказа” и телеканал “Настоящее время”. Тогда же сенатор раскритиковал деятельность, которую ведет в России американская НПО “Фонд Карнеги”.