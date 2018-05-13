Воскресенье, 13 мая 2018

Совет Евросоюза включил в санкционный список пять российских оккупационных чиновников, причастных к организации выборов президента России в аннексированных Крыму и Севастополе. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали зампред избиркома “республики Крым” Ирина Гузеева, секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель горизбиркома Севастополя Александр Петухов, его зам Мирослав Погорелов и секретарь севастопольского избиркома Анастасия Капранова. Всем пятерым чиновникам запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах – членах Евросоюза замораживаются.

Санкции против председателя избиркома “республики Крым” Михаила Малышева были введены еще в марте 2014 года, сразу после аннексии региона. Тогда этот чиновник руководил организацией в Крыму и Севастополе незаконного “референдума”, призванного легитимизировать захват полуострова Россией.

Как отмечается в пресс-релизе Совета ЕС, теперь число персоналий в санкционном списке сообщества, принятом в связи с российской агрессией против Украины, выросло до 155. Кроме того, фигурантами списка являются 38 юридических лиц.

19 марта, на другой день после российских президентских выборов, пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич объявила, что ЕС не признаёт итогов голосования на полуострове, поскольку не признаёт и самой аннексии Крыма и Севастополя.

В 2016 году Евросоюз отказался признать и результаты выборов в Госдуму, проводившихся на территории полуострова. Все пять депутатов от Крыма и Севастополя также были включены в санкционный список.