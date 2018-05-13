Воскресенье, 13 мая 2018

Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят посты главы МИДа и министра обороны в новом правительстве, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в кабинете министров.

Врио министра финансов Антон Силуанов и Алексей Гордеев, которого планируется назначить министром сельского хозяйства, скорее всего одновременно станут вице-премьерами, добавил источник. Ранее сообщалось, что Силуанова планируется сделать первым вице-премьером вместо Игоря Шувалова, а Гордеева – зампредом правительства по вопросам сельского хозяйства.

Как передает РБК со ссылкой на источники в правительстве, подведомственных Минкультуры учреждениях и Российском военно-историческом обществе, на своем посту останется министр культуры Владимир Мединский.

По сведениям РИА “Новости”, министр промышленности и торговли Денис Мантуров также может сохранить свой пост.

По словам собеседника агентства, глава Минсельхоза Александр Ткачев, министр транспорта Максим Соколов и министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов уйдут в отставку.

Врио вице-премьера Дмитрию Рогозину, курирующему оборонно-промышленный комплекс, по данным РБК, предложат возглавить госкорпорацию Роскосмос. Ее планируется преобразовать в ракетно-космический холдинг. Пост Рогозина должен занять и.о. замминистра обороны Игорь Борисов.

В марте RTVI сообщал, что Лавров не войдет в новый состав правительства. Как утверждалось, 68-летний министр еще несколько лет назад просился в отставку, ссылаясь на усталость, однако Владимир Путин убедил его доработать до конца третьего президентского срока.

8 мая Госдума голосами 374 депутатов против 56 утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Медведев возглавлял кабинет министров все 6 лет предыдущего путинского срока.