Понедельник, 14 мая 2018

Фигуранты сфабрикованного в аннексированном Крыму “дела 26 февраля” выступили с последним словом в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

Мустафа Дегерменджи в своем выступлении коснулся причин, по которым к уголовной ответственности привлекли только крымскотатарских активистов, которые участвовали в митинге против аннексии Крыма, но не противостоявших им пророссийских боевиков. Чиновник СКР Павел Никель на прямой вопрос активиста, заданный на следствии, ответил: “Победителей не судят”.

“Как сказал в своей речи на инаугурации товарищ Путин, как неоднократно говорил об этом Аксенов, уже давно пора забыть все те моменты, которые были в начале 2014 года, – заметил Дегерменджи. – Уже все идут дальше, я не понимаю, почему у нас момент так затянулся. Нашего якобы организатора (зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. – Ред.) Владимир Владимирович уже давно помиловал”.

“Что сказать? – заметил в своей речи другой фигурант – Али Асанов. – Уже все сказано, и надеяться на что-то новое, в принципе, нельзя. Единственно что – хочу поблагодарить народ, который меня три года поддерживал. Физически и морально”.

Али Асанов у суда, 14.05.2018. Фото Александры Ефименко

Остальные трое фигурантов – Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов – в своих выступлениях ограничились указанием на то, что свою позицию изложили в прениях.

Оглашение приговора судья Сергей Деменок назначил на 4 июня. Начало заседания в 11 часов.

В прениях сторон 24 апреля прокурор Дмитрий Таран запросил для Асанова и Дегерменджи пять лет условно, а для Кантемирова, Эмирвалиева и Юнусова – три с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком каждому.

Всем пятерым фигурантам инкриминирована часть 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках), предусматривающая от 3 до 8 лет колонии. Им вменяются нападения на трех сторонников пророссийской организации “Русское единство” во время протестов у здания Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года. По утверждению прокурора, Дегерменджи и Эмирвалиев побили “потерпевшего” Шлягина, Асанов и Юнусов – Алексея Ивкина, а Кантемиров – Сергея Бербенца.

26 февраля 2014-го протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в крымском парламенте голосование о назначении незаконного сепаратистского “референдума”. Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о “массовых беспорядках”. Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Тогда российская прокуратура региона заявляла, что в ходе этих столкновений двое человек погибли, а десятки получили различные травмы.

Однако в сентябре прошлого года прокурор попросил о существенном смягчении обвинения. Он ходатайствовал об исключении из фабулы дела обвинение в том, что фигуранты врывались в здание Верховной рады Крыма. Также он заявил о необходимости существенно сократить список “потерпевших”, исключив из их числа 83 лица из 86 – всех, кроме Шлягина, Ивкина и Бербенца.

Разбирательство заняло больше 100 заседаний.

Первый процесс по делу начался в декабре 2015 года в верховном суде аннексированного Крыма, однако уже в феврале 2016-го коллегия вернула материалы в прокуратуру. На предварительных слушаниях в рамках повторного процесса судья верховного суда Виктор Зиньков разделил дело. Материалы в отношении основного фигуранта, Чийгоза, он оставил на рассмотрение в суде региона, а основное дело передал в районный суд.

Четверо фигурантов большого “дела 26 февраля”, так же как и Чийгоз, в 2015 году были заключены в СИЗО. Кантемирова и Эмирвалиева после двух месяцев заключения освободили под поручительство; Асанов и Дегерменджи были переведены под домашний арест лишь в апреле 2017-го. Находился ли ранее под стражей Арсен Юнусов, неизвестно.

Дегерменджи и Асанов полностью отрицают вину. Эмирвалиев и Арсен Юнусов признали участие в драке, но отвергли обвинение в массовых беспорядках. Той же позиции первоначально придерживался и Кантемиров. Однако в феврале 2017 года он ходатайствовал о выделении материалов в отношении себя в отдельное производство и рассмотрении их в особом порядке. Такая мера может быть применена лишь в случае признания вменяемой вины. Судья Деменок, однако, ходатайство отклонил.

Осенью 2015-го выяснилось, что Асанову и Дегерменджи предлагали освобождение из СИЗО в обмен на оговор Чийгоза, однако оба политзека предложения отвергли. 6 марта 2017 года, выступая со свидетельскими показаниями на суде над зампредом Меджлиса, они сообщили, что предложения оговорить Чийгоза исходили от муфтия Крыма Эмирали Аблаева, известного как коллаборант и доносчик. Беседы Аблаева с политзеками проходили в помещении СКР.

Суд по существу дела Чийгоза стартовал в августе 2016 года. Процесс занял больше 150 заседаний. 11 сентября 2017-го коллегия верховного суда аннексированного Крыма в составе Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова приговорила зампреда Меджлиса к восьми годам общего режима по части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков). Это минимальный срок, предусмотренный кодексом по такому обвинению.

Сам Чийгоз отказался признать вину. В последнем слове он заявлял, что приговор ему будет приговором всем крымским татарам.

25 октября, еще до вступления приговора в силу, Чийгоз вместе с другим зампредом Меджлиса – Ильми Умеровым, осужденным к реальному сроку по делу о сепаратизме, – был выслан в Турцию. Оттуда оба политика переехали на континентальную Украину. Основанием для освобождения стали указы о помиловании, подписанные Владимиром Путиным после обращения муфтия Аблаева.

Позже стало известно, что Чийгоза и Умерова обменяли на арестованных в Турции российских агентов Юрия Анисимова и Александра Смирнова, причастных в том числе к убийству бывшего чеченского полевого командира, администратора сайта “Кавказ-центр” Абдулвахида Эдильгериева.

В октябре и декабре 2015 года по “делу 26 февраля” были осуждены в особом порядке еще двое фигурантов – Эскендер Небиев и Талят Юнусов. Оба получили условные сроки.

В ноябре 2017-го Бекир Дегерменджи – отец фигуранта “дела 26 февраля” – был арестован по сфабрикованному обвинению в вымогательстве (“делу Веджие Кашка”). После отправки в СИЗО 57-летний Дегерменджи, имеющий инвалидность III группы в связи с тяжелой формой бронхиальной астмы, несколько недель не получал адекватного лечения. В итоге в середине декабря он попал в реанимацию. Обратно в изолятор политзека вернули лишь в следующем месяце. По состоянию на конец апреля Дегерменджи содержался в медчасти СИЗО; условия в медчасти адвокат другого фигуранта назвал “нечеловеческими”. Как и остальные арестованные по делу, Дегерменджи-старший обвинение отвергает.