Воскресенье, 13 мая 2018

Бывший генпродюсер “Седьмой студии” Алексей Малобродский освобожден под подписку о невыезде. Постановление об этом следователь показал обвиняемому, находящемуся сейчас в больнице, сообщается на сайте СКР.

Такое решение принято “с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования”, отметили в ведомстве. Малобродский был единственным фигурантом дела “Седьмой студии”, остававшимся в СИЗО.

Ранее в понедельник за перевод Малобродского под домашний арест выступила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Следствие дважды просило суд отпустить Малобродского под домашний арест, однако суд оба раза вставал на сторону прокуратуры, настаивавшей на содержании драматурга под стражей. После этого в СКР заявили, что позиция надзорного ведомства “не соответствует разумной практике избрания меры пресечения” и не учитывает состояние здоровья обвиняемого.

В конце марта после перевода в СИЗО-4 “Медведь” из СИЗО-1 “Матросская Тишина” состояние здоровья Малобродского резко ухудшилось – он перенес два сердечных приступа.

27 апреля на заседании в Басманном райсуде, после того как Малобродскому продлили арест, с ним случился инфаркт. Фигуранта дела госпитализировали в реанимацию 20-й горбольницы. В больничной палате его приковывали наручниками. В среду Малобродского перевели в отделение неотложной кардиологии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.