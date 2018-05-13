Воскресенье, 13 мая 2018

Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении попытки похищения российскими спецслужбами гражданина России, который в 2014 году переехал на Украину “в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля”. Сообщение об этом помещено на сайте СБУ.

Имя россиянина в сообщении не приводится.

По данным украинской контрразведки, российские спецслужбы наняли для похищения и переправки жертвы через границу группу жителей Харьковской области во главе с бывшим работником милиции. Руководитель группы поручил похищение представителям местного криминалитета, заплатив им за это 23 тысячи долларов, полученных от заказчиков преступления. Планировалось похитить эмигранта по месту его жительства, а потом под действием снотворного переправить через границу в условном месте на Харьковщине и передать представителям российских спецслужб.

Члены группы ранее периодически работали в России, были осуждены украинскими судами за насильственные преступления, а в России привлекались к административной ответственности.

В результате совместной операции конттрразведки СБУ и управления Нацполиции Украины в Харьковской области удалось предотвратить похищение и задержать всех участников преступной группы. У них изъяли деньги, полученные от российских спецслужб, и некие “средства связи с российскими кураторами”.

Задержанным вменяют часть 1 статьи 111 (госизмена; от 12 до 15 лет) и часть 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных мотивов по предварительному сговору; до 5 лет). Планируется объявить им о подозрении (соответствует предъявлению обвинения в российском праве) и попросить суд отправить членов группы под стражу.

Задержание похитителей. Съемка СБУ:

В 2016 году СБУ предотвратила спланированное в России похищение и убийство Ильи Богданова – бывшего офицера погранвойск ФСБ, выехавшего на Украину для участия в АТО и затем принявшего украинское гражданство.