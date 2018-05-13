Воскресенье, 13 мая 2018

В Улан-Удэ на несогласованной акции против вырубки леса в Закаменском районе Бурятии, проходившей у здания Народного Хурала (парламента республики), задержаны 8 человек. Об этом сообщает “Ариг Ус”.

Первым полиция задержала организатора митинга. После того как его посадили в автобус, начались столкновения с силовиками. Один из демонстрантов бросился под колеса автозака, чтобы помеша автомобилю уехать, а когда силовики стали его задерживать, попытался сбежать от них.

По данным “Московского комсомольца в Бурятии”, с утра на акцию вышли около 150 человек. Они держали плакаты “Не трогайте наш лес”, “За Байкал, за Родину”, “Прекратите варварскую вырубку леса”. До начала задержаний силовики несколько раз потребовали от митингующих разойтись. После того как был схвачен организатор митинга, к толпе вышел начальник бурятского главка МВД Олег Кудинов и призвал прекратить акцию. Затем площадь у здания парламента оцепила полиция, задержания возобновились. Вскоре протестующие разошлись.

Глава республики Алексей Цыденов заявил, что за организацией митинга стоят некие “люди, отстаивающие собственные политические интересы”. “Скоро выборы в Хурал, так что мы знаем, откуда “ноги растут”, и кто инициировал эти протестные движения. Мы взяли их на карандаш. Они использовали благие намерения людей, и при помощи недосказанности, обманывают жителей республики, – сказал чиновник. – Я жителей поддерживаю и встретился бы с инициативной группой”.

Жители Бурятии протестуют против контракта на лесозаготовку в Закаменском районе, который власти республики заключили с подконтрольной китайским владельцам компании “ООО МТК-Дженькей”. По условиям договора лес будут вырубать на территории площадью 81,5 тысяч гектаров – этот участок передается фирме в аренду на 49 лет.

Петицию против вырубки лесов подписали 44,3 тысячи человек. “Мы хотим предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Закаменского района и призываем власти и общественность обратить самое пристальное внимание на нашу общую проблему”, – говорится в обращении.

В Улан-Удэ на акции против вырубки леса произошли столкновения с полицией. https://t.co/IAGmJNvzVs pic.twitter.com/MKZHXWoPom

— Грани.Ру (@GraniTweet) 14 мая 2018 г.