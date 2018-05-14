Понедельник, 14 мая 2018

Турция отзывает для консультаций послов в США и Израиле из-за беспорядков в секторе Газы, во время которых погибли 55 человек. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.

“Мы отзываем послов из Вашингтона и Тель-Авива. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества”, – сказал Эрдоган. Он призвал созвать экстренное заседание Генассамблеи ООН в связи с событиями в Газе.

В Турции объявлен трехдневный траур по погибшим в Газе. Эрдоган пообещал присоединиться к траурному митингу, который пройдет в Стамбуле в пятницу.

Эрдоган назвал Израиль “террористическим государством” и обвинил власти страны в геноциде палестинцев. Он назвал погибших участников беспорядков “мучениками”.

Во время попытки массового прорыва израильской границы, в котором участвовали от 30 до 40 тысяч жителей Газы, погибли десятки участников беспорядков, около 2400 получили ранения. Участники беспорядков кидали в израильских солдат зажигательные бомбы и камни; они устраивали поджоги на приграничной территории, жгли шины. ЦАХАЛ предотвратил попытку заложить на границе фугас. Израильская армия также защищала границу с помощью беспилотников и снайперов; в толпу сбрасывали баллоны со слезоточивым газом.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объяснил действия израильских силовиков необходимостью защищать границы страны. “Мы будем продолжать действовать решительно, для того чтобы защитить наш суверенитет и наших граждан”, – написал он в твиттере.

В Белом Доме выразили поддержку Израилю. “ХАМАС намеренно и цинично провоцирует (Израиль. – Ред.) на ответные действия”, – заявили в американской администрации.

ХАМАС призвал устроить прорыв границы в день 70-летия основания государства Израиль. В этот же день в Иерусалиме было торжественно открыто американское посольство в Израиле, перенесенное туда из Тель-Авива.