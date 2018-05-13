Воскресенье, 13 мая 2018

60 российских деятелей науки и культуры просят президента Владимира Путина передать расследование дела главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева на федеральный уровень. Обращение опубликовано на сайте “Мемориала”.

По закону дело возможно передать в центральный главк МВД или СКР.

“Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации”, – говорится в письме.

Авторы обращения просят Путина как “гаранта российской Конституции” взять расследование дела Титиева на личный контроль и положить конец травле “Мемориала”.

Обращение подписали в частности актеры Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, Лев Прыгунов, режиссеры Гарри Бардин, Павел Лунгин, литераторы Людмила Улицкая, Ольга Седакова, Сергей Гандлевский, Дмитрий Быков, Юлий Ким, Лев Рубинштейн, социолог Лев Гудков, тележурналист Леонид Парфенов.

Против 60-летнего Титиева сфабриковано дело по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. 9 января в Курчалое оперативники районного ОМВД Манджиков и Магомадов при досмотре машины Титтиева подкинули в нее 207.84 грамма марихуаны и задержали правозащитника. Через два дня его отправили под стражу.

Титиев отказывается признать вину и настаивает, что силовики подбросили ему запрещенное вещество.

Первоначально дело находилось в производстве Курчалоевского ОМВД. 7 февраля по распоряжению зампрокурора его в региональный главк СКР. Правозащитники требовали передать дело в центральный главк МВД.

4 мая политзеку предъявили окончательное обвинение. С 8-го числа адвокаты Титиева Петр Заикин, Мария Дубровина и Илья Новиков знакомятся с материалами дела.