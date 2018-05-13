Воскресенье, 13 мая 2018

Группа компаний “Ренова”, принадлежащая Виктору Вексельбергу, неделю назад получила государственную поддержку. Как передает РБК, об этом сообщил и.о. министра финансов Антон Силуанов.

Сумму поддержки чиновник не уточнил, заметив, что об этом ему “просто не хотелось бы” говорить.

Силуанов также сообщил, что в правительстве обсуждается возможность предоставить господдержку и другим компаниям, попавшим под санкции США, в частности “Русалу” и ГАЗу. “Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, – Промсвязьбанка”, – пояснил и.о. министра.

Относительно возможности выкупа части акций En+ и UC Rusal Олега Дерипаски Силуанов заметил, что в правительстве такой шаг “пока не рассматривают”.

21 апреля Reuters сообщил о заморозке от 1,5 до 2 миллиардов долларов на счетах “Реновы” в связи с санкциями США. Несколькими днями ранее СМИ передавали, что Вексельберг жаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву на проблемы, возникшие у его бизнеса вследствие санкций. Он упоминал как раз заморозку счетов, а также остановку предприятий “Реновы” в Европе и проблемы с кредитами.

3 мая “Коммерсант” сообщил, что “Ренова” попросила у правительства значительных льгот.

9 апреля Медведев поручил правительству выработать меры поддержки компаний, попавших под санкции США.

Вексельберг стал одним из олигархов, против которых Минфин США 6 апреля ввел санкции. По оценке Bloomberg, состояние олигарха из-за этих санкций уменьшилось на 1,28 миллиарда долларов. По данным Forbes, до их введения ему принадлежало 14,4 миллиарда долларов.