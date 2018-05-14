Понедельник, 14 мая 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил авторов письма в поддержку главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиевав в “попытке оказать давление на следствие и суд”.

“Хотелось бы спросить у подписантов, кто из них хотя бы один раз слышал или читал о правозащитнике Оюбе Титиеве до появления информации о его задержании по подозрению в хранении наркотиков? Никто не может на это положительно ответить”, – написал чеченский лидер в своем telegram-канале.

“Титиев никогда ни одного человека публично не защищал, на правозащитную тематику в прессе не выступал, не обращался в местные или республиканские органы власти, правоохранительные структуры по вопросам защиты граждан, никому не говорил, что сотрудничает с правозащитной организацией”, – добавил Кадыров.

По словам Кадырова, “в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием”, однако “его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности”.

“Лица, занимающиеся расследованием дела Титиева, находятся под постоянным прессингом”, – написал глава Чечни. Он призвал подписавших обращение “дождаться решения суда, если с ним не согласны – обжаловать в вышестоящей инстанции”.

Накануне 60 деятелей науки и культуры в совместном обращении попросили президента Владимира Путина передать расследование дела Титиева на федеральный уровень.

Обращение подписали в частности актеры Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, Лев Прыгунов, режиссеры Гарри Бардин, Павел Лунгин, литераторы Людмила Улицкая, Ольга Седакова, Сергей Гандлевский, Дмитрий Быков, Юлий Ким, Лев Рубинштейн, социолог Лев Гудков, тележурналист Леонид Парфенов.

Против 60-летнего Титиева сфабриковано дело по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. 9 января в Курчалое оперативники районного ОМВД Манджиков и Магомадов при досмотре машины Титтиева подкинули в нее 207.84 грамма марихуаны и задержали правозащитника. Через два дня его отправили под стражу.

Титиев отказывается признать вину и настаивает, что силовики подбросили ему запрещенное вещество.

Первоначально дело находилось в производстве Курчалоевского ОМВД. 7 февраля по распоряжению зампрокурора его в региональный главк СКР. Правозащитники требовали передать дело в центральный главк МВД.

4 мая политзеку предъявили окончательное обвинение. С 8-го числа адвокаты Титиева Петр Заикин, Мария Дубровина и Илья Новиков знакомятся с материалами дела.