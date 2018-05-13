Воскресенье, 13 мая 2018

В результате столкновений на границе сектора Газы и Израиля погибли 55 палестинцев, участвовавших в попытке массового прорыва на израильскую территорию, сообщает Newsru.co.il. Около 2,4 тысячи участников столкновений с арабской стороны пострадали.

Легко ранен один солдат ЦАХАЛа.

Погибшие и раненые участвовали в “марше возвращения” – организованной ХАМАСом и “Палестинским исламским джихадом” попытке прорыва израильской границы. Акция приурочена к 70-летию основания государства Израиль. На следующий день, 15 мая, палестинские беженцаы отмечают “день Накба” (“день катастрофы”).

В беспорядках участвуют от 30 до 40 тысяч жителей Газы, они собрались примерно в 20 разных местах.

Участники беспорядков кидают в израильских солдат зажигательные бомбы и камни; они устраивают поджоги на приграничной территории, жгут шины.

На южном участке границы трое сторонников ХАМАСа попытались заложить взрывное устройство. Они были застрелены израильскими военными.

Израильскую границу защищают беспилотники и снайперы. Авиация сбрасывает в толпу баллоны со слезоточивым газом. Израильские военные подчеркивают, что открывают огонь, защищая территорию страны и гражданское население.

Как сообщается в твиттере ЦАХАЛа, в понедельник израильские ВВС нанесли удары по пяти целям в учебном лагере ХАМАСа на севере Газы.

В юбилейную дату в Иерусалиме прошла официальная церемония открытия американского посольства, сообщает CNN. На церемонии было показано видеообращение президента США Дональда Трампа. После этого выступил израильский премьер Беньямин Нетаньяху; он поблагодарил Трампа. Зять американского президента Джаред Кушнер выступил с приветственной речью.

В декабре прошлого года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. После этого США приступили к переносу туда своего посольства, в прошлом находившегося в Тель-Авиве. В том же месяце о переносе в Иерусалим своего диппредставительства объявила Гватемала.

Против решения Трампа выступила Генассамблея ООН.