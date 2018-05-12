Суббота, 12 мая 2018

Иран продолжит соблюдать ядерную сделку несмотря на выход США из договора, если остальные пять стран – гарантов сделки будут выполнять свои обязательства по договору. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с лидером Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной, передает Reuters.

Роухани назвал решение Вашингтона разорвать ядерную сделку “нарушением морали, правильных способов ведения политики и дипломатии и международных норм”.

10 мая иранский лидер в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что оставшиеся участники ядерной сделки – Франция, Германия, Британия, Китай и Россия – должны “в оставшийся короткий срок компенсировать” выход Вашингтона из соглашения.

О выходе США из соглашения Трамп сообщил 8 мая. 12-го числа истек срок действия моратория на американские санкции против Ирана. Как заявили в американском Минфине, ограничения на покупку долларов США иранским правительством и на торговлю сырьевыми товарами, а также санкции против иранской автомобильной промышленности начнут действовать с 6 августа, а санкции против нефтяного, энергетического и банковского секторов страны вступят в силу с 4 ноября.

11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен добиваться заключения нового – “хорошего и честного” – соглашения о ядерном разоружении Ирана. Как пояснил Трамп, старый договор позволил Ирану вплотную подойти к созданию ядерного оружия и при этом благодаря снятию санкций заработать 150 миллиардов долларов, которые “будут потрачены на распространение бедлама по всему Ближнему Востоку”.

В новом соглашении с Тегераном, заметил Трамп, должно быть предусмотрено право США посещать иранские военные базы, “чтобы проверять, не обманывают ли они нас”.

Такое соглашение, указал президент США, должно быть выгодно и для Ирана.

Соглашение между Ираном с одной стороны и “шестеркой” (пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией) – с другой было заключено 17 июля 2015 года. Тегеран взял обязательство отказаться от любых попыток создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций. При этом эмбарго ООН на поставки Ирану оружия должно было сохраняться в течении пяти лет, на поставки ракетных технологий – восьми.

Между тем 30 апреля нынешнего года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение израильской разведки попали около 100 тысяч файлов секретной документации Ирана, касающейся ядерной программы. Как выяснилось, Тегеран в нарушение условий ядерной сделки сохранил документы для разработки ядерного оружия. Речь в них шла о закрытой в 2003 году программе “Амад” – она предусматривала создание пяти ядерных боеголовок, каждая мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.