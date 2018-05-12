Суббота, 12 мая 2018

Британский медиарегулятор Ofcom не нашел оснований для лишения российского пропагандистского телеканала Russia Today лицензии на вещание в стране, сообщает The Sunday Telegraph.

Ofcom проверял на соответствие британским законам освещение телеканалом отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Ofcom заявили, что “нецелесообразно” придавать действиям властей других стран “решающее значение” при оценке того, насколько телеканалы, которыми они владеют, соответствуют британским нормам.

13 марта регулятор предупредил телеканал о проверке. В Ofcom отметили, что на решение по поводу лицензии RT повлияет признание британским правительством причастности российских властей к покушению на Скрипалей. Лондон возложил на Москву ответственность за их отравление.

На новости RT о деле Скрипалей также жаловались британские парламентарии – депутаты указывали, что RT распространяет “фантастические” версии их отравления.

Представитель российского МИДа Мария Захарова пригрозила, что в случае отзыва у RT лицензии на вещание в Британии Москва запретит работу в России всем британским СМИ.

Британский медиарегулятор неоднократно предъявлял претензии к RT. В 2014 году Ofcom грозил телеканалу штрафами и отзывом лицензии за тенденциозное освещение ситуации на Украине. В 2015-м регулятор закрыл выходившую на RT программу Truthseeker за нарушение принципов вещания.

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