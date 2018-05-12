Суббота, 12 мая 2018

В Москве на согласованном митинге за свободный интернет на проспекте Сахарова задержали не менее 24 активистов из “Черного блока”, комитета “Нация и свобода” и Ассоциации народного сопротивления, передает корреспондент “Граней” с места событий.

Демонстрантов задержали за скандирование лозунгов “Свободу политзаключенным!” и “Отменить 282!” – полиция посчитала, что они не соответствуют тематике мероприятия.

Задержания проводились грубо; активиста Даниила Лисицына ударили ногой.

Как уточняет ОВД-Инфо, среди задержанных есть несовершеннолетние. Всех детей, кроме одного, посадили в отдельный автозак. Задержанных отвезли в отделы полиции “Красносельский”, “Басманный” и “Мещанский”.

Съемка Юрия Тимофеева:

Позже из ОП “Басманный” всех задержанных кроме Лидии Осиповой отпустили с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций). Осипову оставили в отделе на ночь; на нее составили протокол по части 8 той же статьи (повторное нарушение).

Из отдела полиции “Мещанский” отпустили двоих несовершеннолетних. Там остаются 9 человек, на них составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП.

По данным “Белого счетчика”, на митинг пришли около 2280 человек. Акцию организовали партии ПАРНАС, “Яблоко”, “Демократический выбор”, “Гражданская инициатива”, движение “Открытая Россия”, Пиратская партия, “Партия 5 декабря”. Либертарианская партия, организовавшая апрельский митинг в защиту Telegram, и создатель мессенджера Павел Дуров мероприятие не поддержали.

30 апреля акция против блокировки Telegram собрала более 12 тысяч участников. Прийти на митинг призвал сам Дуров.