Понедельник, 14 мая 2018

В индонезийской провинции Восточная Ява с вечера воскресенья были совершены две новые террористические атаки. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Первая произошла около 21 часа 13 мая (17 часов мск). Бомба взорвалась у полицейского участка в поселке Таман, округ Сидоарджо. Этот округ непосредственно граничит с Сурабаей – административным центром Восточной Явы, – где были совершены утренние атаки в воскресенье. В результате теракта в Тамане погиб как минимум один человек – жилец расположенного рядом с участком многоквартирного дома.

По словам полицейских, между атакой в Сидоарджо и воскресными терактами в церквях Сурабаи есть связь. Использовались бомбы схожих типов. Кроме того, к теракту в Сидоарджо, по словам правоохранителей, также причастны члены одной семьи.

Второй взрыв случился уже в понедельник, около 9 утра (5 утра мск). Атака была совершена у входа в штаб-квартиру полиции в Сурабае. Четверо полицейских и шесть иных лиц получили ранения.

Число погибших не уточняется. Издание, однако, отмечает, что бомбу предположительно взорвал террорист-смертник, подъехавший к полицейскому управлению на мотоцикле, где сидели также женщина и ребенок.

В результате воскресных терактов в трех церквях Сурабаи погибли 13 человек, еще 40 получили ранения. Атаки провели члены одной семьи, вернувшиеся в страну из Сирии, где жили на территориях, контролировавшихся “Исламским государством”. Отец семейства на начиненной взрывчаткой машине врезался в ворота одной церкви, его жена с двумя дочерьми 9 и 12 лет устроили второй взрыв, а двое сыновей, 16 и 18 лет, со взрывчаткой на коленях врезались в третью церковь на мотоцикле.

После атаки силовики с помощью контролируемого взрыва уничтожили в одной из церквей еще одну неразорвавшуюся бомбу.

Индонезийская разведка заподозрила в причастности к атаке “Джамаа аншарут таухид” – местную исламистскую группировку, связанную с ИГ.

10 мая в тюрьме особого режима в городе Делоке близ Джакарты заключенные-исламисты устроили бунт. В ходе столкновений были убиты пятеро спецназовцев. В разведке не исключили, что теракты в Сурабае могли стать реакцией исламистов на этот инцидент.