Воскресенье, 13 мая 2018

Сотрудничество “Роснефти” и итальянской фирмы Eni по геологоразведке на российском шельфе может прекратиться из-за санкций США, введенных в октябре прошлого года. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на финансовую отчетность зарегистрированных в Люксембурге совместных предприятий двух компаний.

Eni – последний из крупных западных партнеров “Роснефти”, до сих пор официально не отказавшийся работать на шельфе, как ранее сделали американская ExxonMobil и норвежская Statoil. С 2012 года у российской госкомпании с Eni действуют договоренности о совместной разведке и разработке Центрально-Баренцевского и Федынского участков в Баренцевом море и Западно-Черноморской площади – в Черном.

В совместных предприятиях итальянская фирма имеет долю 33,33 процента; при этом она полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов. Пока они не найдены. Единственная из пробуренных на сегодня скважин – в Черном море – оказалась сухой. Совокупные инвестиции в СП с момента регистрации последних достигли 269 миллионов долларов.

Тем не менее, продолжает “Коммерсант”, в отчетности СП указывается, что “Роснефть” и Eni рассчитывают продолжить сотрудничество. В свою очередь, представитель итальянской компании заверил издание: “Eni будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции”.

Между тем источники “Коммерсанта” в отрасли сообщили, что фактически работа СП уже приостановлена. По словам одного из собеседников газеты, еще в прошлом году Eni начала сокращать штат совместных предприятий. Другой источник рассказал, что работники “Роснефти”, прикрепленные к СП, возвращаются в материнскую компанию.

Менеджмент Eni в конце января уже объявлял о приостановке сотрудничества. Однако тогда “Роснефть” сразу же выступила с опровержением; после сама итальянская компания также дезавуировала сообщение. Однако в конце марта глава Роснедр Евгений Киселев тоже заявил, что партнеры приостанавливают работу СП в Черном море.

31 октября прошлого года Минфин США запретил американским и иностранным компаниям участвовать в российских проектах освоения труднодобываемых запасов нефти. Ограничения распространяются на любые арктические, глубоководные или сланцевые нефтяные проекты на российской территории. Также запрещается сотрудничать с любыми проектами за пределами России, если включенная в санкционный список российская компания владеет 33 процентами или больше в таком проекте либо контролирует большинство голосующих прав.