Суббота, 12 мая 2018

В Сурабае, втором по величине городе Индонезии, террористы-смертники устроили взрывы в трех христианских церквях. Как сообщает Reuters, погибли 13 человек, еще 40 получили ранения.

Атаку осуществили члены одной семьи, вернувшиеся в страну из Сирии, где жили на территориях, контролировавшихся “Исламским государством”. Отец семейства на начиненной взрывчаткой машине врезался в ворота одной церкви, его жена с двумя дочерьми 9 и 12 лет устроили второй взрыв, а двое сыновей террориста – 16 и 18 лет – со взрывчаткой на коленях врезались в третью церковь на мотоцикле.

После атаки силовики с помощью контролируемого взрыва уничтожили в одной из церквей еще одну неразорвавшуюся бомбу.

Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за теракты. Индонезийская разведка подозревает в причастности к атаке “Джамаа аншарут ат-таухид” – местную исламистскую группировку, связанную с “Исламским государством”.

10 мая в тюрьме особого режима в городе Делоке неподалеку от Джакарты, столицы Индонезии, заключенные-исламисты устроили бунт. При подавлении беспорядков были убиты пятеро бойцов контртеррористического подразделения. Нынешний теракт может быть связан с тюремными беспорядками, заявили в индонезийской разведслужбе.