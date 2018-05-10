Четверг, 10 мая 2018

Владислав Сурков может быть уволен с поста помощника президента по вопросам сотрудничества со странами СНГ и не признанными международным сообществом Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на несколько околокремлевских источников.

Разные собеседники издания называли различные причины ожидаемого увольнения Суркова. В частности, источники, близкие к курируемому Сурковым управлению администрации президента по связям с СНГ и отторгнутыми регионами Грузии, утверждали, что недовольство Сурковым вызвали неудачи на “украинском направлении”, на котором, по их словам, стратегия зашла в тупик и прорывов в обозримой перспективе не предвидится.

Еще один источник РБК заявил о трениях Суркова с некими ведомствами, которые “считали, что он вмешивается не в свои дела”.

В частности, отметили уже другие собеседники газеты, у Суркова и его помощников возник конфликт с 5-й службой ФСБ (службой оперативной информации и международных связей), которая отвечает за контрразведку в ДНР и ЛНР. В противостоянии главы ЛНР Игоря Плотницкого с “главой МГБ республики” Леонидом Пасечником, пояснили источники, Сурков занял сторону первого, а 5-я служба – второго. Силовики взяли верх над Сурковым: 23 ноября 2017 года Плотницкий бежал в Россию, после чего главой ЛНР стал Пасечник.

Наконец, еще один из собеседников РБК заявил, что Сурков собирается в отставку по собственной воле, причем с “украинским направлением” намерение чиновника никак не связано.

Один из собеседников газеты сообщил, что Инал Ардзинба – начальник одного из департаментов управления АП по связям с СНГ, которого называли помощником Суркова, – уже ушел со своего поста. В 2015 году на Украине открыли дело против Ардзинбы. Чиновника обвинили в причастности к деятельности ДНР и подготовке к созданию на юго-западе Одесской области “государства” Бессарабия.