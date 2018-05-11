Пятница, 11 мая 2018

Следователь отпустил под подписку о невыезде москвича Исляма Малекова, который в шутку схватил и пронес несколько метров на руках росгвардейца на станции метро “Сухаревская”. Об этом сообщается в telegram-канале СКР.

Как сообщает ТАСС, в субботу Черемушкинский райсуд отклонил ходатайство следователя об отправке Малекова под домашний арест. Требование следователя не поддержал прокурор.

Против 27-летнего Малекова возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти), предусматривающей до пяти лет колонии.

Постановление об открытии дела от 10 мая опубликовал в своем telegram-канале глава “Агоры” Павел Чиков.

Согласно документу, фигурант дела схватил сотрудника Росгвардии 6 мая “на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных исполнением последним своих должностных обязанностей”.

Видеозапись событий на станции метро “Сухаревская” появилась в интернете в пятницу. В ролике мужчина подходит сзади к группе росгвардейцев, стоящих у эскалатора, хватает одного из них, поднимает в воздух и проносит несколько шагов, после чего отпускает. Затем шутника задерживают другие сотрудники Росгвардии.