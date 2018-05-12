Суббота, 12 мая 2018

Бывший генпродюсер “Седьмой студии” Алексей Малобродский переведен из реанимации в отделение неотложной кардиологии 20-й больницы Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на справочную службу больницы.

Врачи оценивают состояние здоровья драматурга как средней тяжести. Ранее медики считали его тяжелым.

Замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявляла, что Малобродского готовятся вернуть в СИЗО. Между тем, по сведениям Интерфакса, его оставят в больнице на несколько дней; врачи нашли у него сердечную патологию.

Арестованный прикован наручниками к кровати в больничной палате. Накануне с него на несколько часов сняли наручники, однако потом снова надели.

В четверг Малобродский был госпитализирован c инфарктом из Бассманного райсуда. Ему стало плохо сразу после того, как судья Елена Ленская отказалась рассматривать повторное ходатайство СКР о переводе бывшего генпродюсера “Седьмой студии” под домашний арест. Против освобождения Малобродского выступила прокуратура.

В пятницу в СКР пообещали продолжить добиваться смягчения Малобродскому меры пресечения. Как заявили в ведомстве, позиция прокуратуры “не соответствует разумной практике избрания меры пресечения” и не учитывает состояние здоровья арестованного.

Ранее арестованный перенес два сердечных приступа: один – в конце марта, второй, по сведениям “Новой газеты”, – в ночь с 27 на 28 апреля.

Как заявил кардиолог Ярослав Ашихмин, осматривавший Малобродского в СИЗО, риск смерти “составляет 30 процентов в ближнем периоде, если ничего не предпринимать”.