Суббота, 12 мая 2018

Под Ярославлем у трассы, ведущей к мусорному полигону “Скоково”, задержаны семеро участников акции против ввоза мусора из Москвы, сообщает “7×7″.

Трое задержанных – эколог Анна Головина, активист движения “Мусора больше нет” Александр Баикин и активист Игорь Медведев – преградили дорогу мусоровозу из Москвы. Полиция составляет на них протоколы по части 1 статьи 12.29 КоАП (нарушение пешеходом правил дорожного движения).

Позже были задержаны еще четыре человека – они шли вдоль дороги. Что им вменяют, неизвестно.

В акции участвуют около 40 человек. 15 из них встали вдоль трассы с одиночными пикетами, а остальные дошли до поворота на мусорный полигон, заметили мусоровоз и заблокировали дорогу.

В субботу митинг за закрытие свалки “Ядрово” проходит в подмосковном Волоколамске. Судя по трансляции с акции, в ней участвуют несколько тысяч человек.

С конца марта в Подмосковье и других регионах Центральной России продолжаются протесты против мусорных полигонов.