Пятница, 11 мая 2018

Российские власти аннулировали визу для поездки на чемпионат мира по футболу журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту, поскольку он объявлен нежелательным лицом, сообщается на сайте ARD.

Журналист связывает решение Москвы со своими расследованиями на тему российской государственной допинговой программы, использовавшейся на Олимпиаде-2014.

На канале ARD назвали решение Москвы “беспрецедентным вмешательством в свободу прессы”. Протест выразили также “Репортеры без границ” и Германский союз журналистов.

11 ноября 2017 года The Sunday Times сообщила, что руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) хочет связаться с экс-директором Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, живущим в эмиграции в США, чтобы получить от него новые доказательства применения российскими футболистами допинга в рамках государственной программы Кремля.

В ноябре 2017 года Зеппельт предсказал, что российскую сборную отстранят от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. В итоге Международный Олимпийский комитет позволил россиянам выступить на Играх только под флагом Олимпийского движения и без национальной символики на форме.

В декабре 2014 года телеканал ARD выпустил в эфир первый документальный фильм Зеппельта “Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей”, в котором рассказывалось о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. Инервью для фильма дали бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов и его жена легкоатлетка Юлия Русанова, отбывавшая двухлетнюю дисквалификацию за прием запрещенных препаратов. Всемирное антидопинговое агентство вскоре после показа объявило, что все вопросы о допинге в российской легкой атлетике, поднятые в фильме, будут изучены. Фактически фильм положил начало расследованию, которое привело к вскрытию системы допинговых нарушений в России и запретам на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

В дальнейшем на ARD в серии “Тайны о допинге” вышло еще семь фильмов о российской допинговой программе.

В фильме “Тайны о допинге: час X для России”, вышедшем в июне 2016-го, в причастности к допинговым махинациям обвинялся тогдашний министр спорта Виталий Мутко. В этом фильме интервью Зеппельту впервые дал бывший директор РУСАДА Родченков, к тому времени бежавший в США.

В последнем фильме серии “Тайны о допинге: олимпийский заговор”, который был показан в январе 2018 года, Родченков назвал Владимира Путина соучастником системы допинга в России.

После выхода первых фильмов о российской допинговой программе Зеппельта стали травить на российском телевидении. В июне 2016-го сотрудница телеканала “Россия-1″ Ольга Скабеева устроила провокацию против журналиста в Кёльне, потребовав у него на камеру доказательств изложенного в фильмах. Зеппельт выгнал съемочную группу “России-1″ из своего гостиничного номера и вызвал полицию.

Российские власти регулярно запрещают въезд в страну неугодным журналистам.