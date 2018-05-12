Суббота, 12 мая 2018

Союз защиты природы Германии (NABU) потребовал через суд срочно запретить строительство газопровода “Северный поток – 2″, сообщает телеканал NDR.

Работы по строительству газопровода в территориальных водах Германии должны начаться 15 мая. Экологи подали иск о запрете работ в Высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания еще в феврале; сейчас NABU требует рассмотреть иск по ускоренной процедуре, чтобы успеть до 15-го числа.

Организация настаивает, что строительство газопровода нанесет региону “значительный экологический ущерб”. При выдаче разрешения на строительство “Северного потока – 2″ были допущены “вопиющие ошибки в процедуре”, заявляют экологи.

Оператор газопровода – дочерняя компания “Газпрома” Nord Stream 2 AG – намерен начать работы в запланированные сроки. В компании допускают перенос старта работ только из-за плохих погодных условий.

3 мая в Лубмине, земля Мекленбург – Передняя Померания, началось строительство наземного стыковочного пункта “Северного потока – 2″.

В конце марта германские власти выдали все необходимые разрешения на строительстов газопровода в своих территориальных водах.

Разрешения на строительство “Северного потока – 2″ из пяти стран, по акваториям которых он должен пройти, пока выдали лишь Германия и Финляндия. В Швеции, Дании, а также и в России необходимые документы еще не оформлены.

Северный поток – 2″ предполагается запустить к концу 2019 года. Ожидается, что по нему в Германию ежегодно будет поступать около 55 миллиардов кубометров газа.

Между тем Украина и ряд восточноевропейских стран – членов ЕС выступают против постройки газопровода. В Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции заявили, что сохранение транзита газа через Украину необходимо для обеспечения не только энергетической безопасности, но и политической стабильности в регионе.

В декабре 2015 года председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что проект “Северный поток – 2″ противоречит законодательству Евросоюза. Законы ЕС, пояснил Туск, предусматривают сокращение энергозависимости и диверсификацию поставок энергоносителей, а также соответствие всех новых проектов требованиям Третьего энергетического пакета. Между тем Еврокомиссия указывала, что после постройки “Северного потока – 2″ 80 процентов российского газа пойдет по единственному маршруту, а “Газпром” получит контроль сразу над 60 процентами германского газового рынка.

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