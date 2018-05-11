Пятница, 11 мая 2018

Гражданин Украины Александр Кольченко, осужденный к 10 годам строгого режима по сфабрикованному делу “крымских террористов”, провел 13 суток в штрафном изоляторе ИК-6 Копейска Челябинской области, сообщил журналист Антон Наумлюк.

“Посадили на все праздники. Сейчас уже вышел”, – написал Наумлюк. По какому поводу на полизека было наложено взыскание, журналист не уточнил.

18 марта правозащитница Татьяна Щур сообщила, что 8-го числа украинца поместили в ШИЗО на 13 суток за перемещение по зоне без сопровождения фсиновцев. Она уточнила, что Кольченко ходил “именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую”. “Да, это формальный повод наказать осужденного, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству”, – отметила Щур. Из-за отправки в изолятор Кольченко не смог вовремя получить передачу от правозащитников.

До этого Кольченко дали 10 суток ШИЗО 31 декабря прошлого года. Тогда поводом к взысканию стало “нарушение формы одежды” – Кольченко не пришил бирку на одежду, которую временно носил вместо выстиранного к Новому году бушлата. Перед водворением в изолятор политзек получил поздравительную телеграмму из МИД Украины.

В феврале нынешнего года Наумлюк сообщал, что у Кольченко диагностировали аритмию. Диагноз поставили по итогам 10-дневного обследования в челябинской больнице, куда политзек был госпитализирован по настоянию генконсульства Украины в Екатеринбурге.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил левого активиста Кольченко виновным в терроризме. Второй фигурант дела – кинорежиссер и активист Автомайдана Олег Сенцов – получил 20-летний срок. 24 ноября того же года Верховный суд оставил приговор политзекам без изменений. Ни тот ни другой политзек вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче Сенцова и Кольченко. Чиновники сослались на то, что оба политзека после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не принимали гражданства России – оба неоднократно подчеркивали, что являются украинскими гражданами. В феврале 2017-го Россия повторно отказалась вернуть политзеков на родину.