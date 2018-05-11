Пятница, 11 мая 2018

Под Волоколамском на подъезде к мусорному полигону “Ядрово” неизвестный обстрелял мусоровоз, сообщается в telegram-канале “ЯДРОВОнь”.

Водитель машины госпитализирован в Волоколамскую районную больницу с огнестрельным ранением.

По грузовику стреляли из гладкоствольного ружья. “Поиск нападавшего будет крайне затруднительным – выстрелы из гладкоствольного ружья не пробить по пулегильзотеке”, – говорится в сообщении.

Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД, грузовик был обстрелян на Волоколамском шоссе на повороте на железнодорожную станцию “Матренино”.

Полиция ищет стрелявшего по машине; решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это второе нападение на мусоровоз около свалки “Ядрово”. В ночь с 13 на 14 апреля на подъезде к деревне Ядрово житель Волоколамска разбил лобовое стекло мусоровоза топором, после чего вынудил водителя еще одной машины с мусором направить ее в кювет. Нападавшего задержали полицейские.

В Волоколамске с конца марта продолжаются протесты против мусорного полигона “Ядрово”, который отравляет воздух ядовитыми газами. В субботу на очередной митинг против свалки вышли несколько тысяч человек.