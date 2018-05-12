Суббота, 12 мая 2018

Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа в субботу вечером, родился в Чечне в 1997 году, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к следствию. Имя нападавшего не сообщается. Его родители задержаны.

Около 21 часа на выходе из метро на улице Монсиньи в районе Оперы преступник набросился с ножом на прохожих, выкрикивая “Аллаху акбар!”. Он успел ранить пятерых и через девять минут был застрелен полицейскими. 29-летний прохожий скончался от ножевых ранений; четверо пострадавших госпитализированы, двое из них в критическом состоянии.

По данным Le Figaro, у нападавшего была борода и длинные волосы, он был одет в спортивный костюм. Преступник начал угрожать прибывшим полицейским.

“Исламское государство” взяло на себя ответственность за нападение. “Совершивший эту атаку с ножом в Париже – солдат ИГ, операция проведена в ответ на действия государств коалиции”, – говорится в сообщении агентства Amaq.

Расследование ведут совместно уголовный розыск, управление внутренней безопасности (DGSI) и антитеррористическое подразделение, сообщил прокурор Парижа Франсуа Молен.

Президент Эмманюэль Макрон выразил сочувствие жертвам, поблагодарил полицейских и пообещал, что Франция “не уступит ни пяди врагам свободы”.