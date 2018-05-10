Четверг, 10 мая 2018

Федеральное агентство научных организаций предполагается упразднить. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванный источник в Федеральном собрании.

По словам источника агентства, решение уже принято.

Собеседник РИА “Новости” также подтвердил, что в новом правительстве Дмитрия Медведева Минобрнауки будет разделено на два министерства – соответственно образования и науки. К Миннауки и должны перейти функции ФАНО, рассказал он.

ФАНО было образовано в 2013 году в ходе реформы академий наук. Несколько академий были объединены в одну Российскую академию наук, а научные институты, подчинявшиеся им, передали под управление агентства. Реформа была проведена по инициативе правительства. Образование ФАНО премьер Дмитрий Медведев объяснил необходимостью избавить академии от “несвойственной функции управления имуществом и коммунальным хозяйством”.

Между тем в академическом сообществе деятельность ФАНО все последние годы вызывала серьезную критику. Ученые неоднократно обращались к Владимиру Путину с открытыми письмами, в которых заявляли о необходимости вернуть российской науке самоуправление. Стиль и методы работы ФАНО, говорилось в одном из писем, “мешают научной деятельности”: к научным организациям относятся как к обычным бюджетным учреждениям, “совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей”.