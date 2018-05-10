Четверг, 10 мая 2018

Вопрос увеличения числа сроков, которые одно лицо может занимать на посту президента России, не стоит у Владимира Путина на повестке дня. Как передает РБК, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

“И сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в Основной закон”, – заметил чиновник.

Так Песков прокомментировал подготовленный в парламенте Чечни законопроект, позволяющий одному лицу занимать президентский пост не два срока подряд, как устанавливает действующая редакция Конституции, а три. В четверг, сообщал Интерфакс, чеченский парламент единогласно высказался за внесение документа в Госдуму.

Заявлялось, что законопроект разработан по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова, высказанной в апреле. Между тем Кадыров 13 апреля предлагал вовсе исключить из Конституции норму, устанавливающую предельное число президентских сроков для одного лица.

23 марта, через несколько дней после очередных президентских выборов, Песков действительно заявлял, что если его шеф будет предлагать изменения в Конституцию, то они не коснутся положений о президентской власти. У россиян нет “ни малейшего повода” полагать, что Путин намерен приспособить Основной закон к “персональной политической воле”, заверял чиновник.

До 2009 года статья 81 Конституции устанавливала, что одно и то же лицо не может занимать президентский пост больше двух сроков. Затем по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева норма была отредактирована – теперь одному и тому же лицу запрещено занимать пост главы государства больше двух сроков подряд, но снят запрет на новые выдвижения в дальнейшем, после перерыва.

Это дало возможность Путину выдвинуться в 2012 году на очередной президентский срок. Таким образом, теперь он объявлен избранным на второй срок подряд.

Между тем критики режима отмечали, что передача власти Медведеву на 2008-2012 годы была фиктивной и страной фактически управлял тот же Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. Таким образом, фактически Путин по итогам прошедших выборов станет главой государства пятый раз подряд.